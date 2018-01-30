Ани Лорак во время репетиции получила производственную травму

Сейчас популярная певица усердно репетирует концертные номера: она готовится к предстоящим концертам «Дива». Так, она отрабатывает танцы, участвует в декорациях. И во время одного из выступлений певица незначительно повредила себе локти. «Издержки производства», как отзывается о них Лорак.Те, кому удалось подсмотреть репетиции, рассказывают, что артистка готовит нечто грандиозное.Кроме усердных концертных репетиций певице приходится так же усердно следить за фигурой. По ее словам, она не прибегает ни к разгрузочным дням, ни к голодным диетам. Знаменитость кардинально отказалась от некоторых вредных продуктов, питаясь правильно и дробно. Правда, артистка уточняет, что изредка побаловать себя любимыми вкусностями можно, а то так вместо удовольствия от полученного результата в похудении можно получить только стресс и депрессию.