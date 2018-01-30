Ани Лорак во время репетиции получила производственную травму
На репетиции концертного номера Ани Лорак получила травмы локтей.
Сейчас популярная певица усердно репетирует концертные номера: она готовится к предстоящим концертам «Дива». Так, она отрабатывает танцы, участвует в декорациях. И во время одного из выступлений певица незначительно повредила себе локти. «Издержки производства», как отзывается о них Лорак.
Те, кому удалось подсмотреть репетиции, рассказывают, что артистка готовит нечто грандиозное.
Кроме усердных концертных репетиций певице приходится так же усердно следить за фигурой. По ее словам, она не прибегает ни к разгрузочным дням, ни к голодным диетам. Знаменитость кардинально отказалась от некоторых вредных продуктов, питаясь правильно и дробно. Правда, артистка уточняет, что изредка побаловать себя любимыми вкусностями можно, а то так вместо удовольствия от полученного результата в похудении можно получить только стресс и депрессию.
Сейчас популярная певица усердно репетирует концертные номера: она готовится к предстоящим концертам «Дива». Так, она отрабатывает танцы, участвует в декорациях. И во время одного из выступлений певица незначительно повредила себе локти. «Издержки производства», как отзывается о них Лорак.
Те, кому удалось подсмотреть репетиции, рассказывают, что артистка готовит нечто грандиозное.
Кроме усердных концертных репетиций певице приходится так же усердно следить за фигурой. По ее словам, она не прибегает ни к разгрузочным дням, ни к голодным диетам. Знаменитость кардинально отказалась от некоторых вредных продуктов, питаясь правильно и дробно. Правда, артистка уточняет, что изредка побаловать себя любимыми вкусностями можно, а то так вместо удовольствия от полученного результата в похудении можно получить только стресс и депрессию.