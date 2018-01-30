АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Ани Лорак во время репетиции получила производственную травму
На репетиции концертного номера Ани Лорак получила травмы локтей.
Ани Лорак во время репетиции получила производственную травму


Сейчас популярная певица усердно репетирует концертные номера: она готовится к предстоящим концертам «Дива». Так, она отрабатывает танцы, участвует в декорациях. И во время одного из выступлений певица незначительно повредила себе локти. «Издержки производства», как отзывается о них Лорак.

Те, кому удалось подсмотреть репетиции, рассказывают, что артистка готовит нечто грандиозное.

Кроме усердных концертных репетиций певице приходится так же усердно следить за фигурой. По ее словам, она не прибегает ни к разгрузочным дням, ни к голодным диетам. Знаменитость кардинально отказалась от некоторых вредных продуктов, питаясь правильно и дробно. Правда, артистка уточняет, что изредка побаловать себя любимыми вкусностями можно, а то так вместо удовольствия от полученного результата в похудении можно получить только стресс и депрессию.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Елену Хромину пора посадить
Елена Яковлева была в восторге от сибирского борща
Сергей Лазарев поделился видеороликом, на котором
Поклонники Евгения Плющенко были обижены надписью
Под Тюменью появилась река с красной водой
В Россию в 2018 году Toyota привезёт новые
Просмотреть все новости