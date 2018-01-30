Жительница Волгограда пожаловалась в полицию на укусившую ее мышь

ЧП случилось почти полгода назад. Тогда на одном из пляжей на некую гражданку было совершено дерзкое нападение. Нападавшей была мышь. Женщина рассказала, что, искупавшись в реке, уселась на пляже , чтобы обсохнуть. Когда рукой она оперлась о песок, то почувствовала резкую боль в пальце. Позже оказалось, что ее укусил грызун, которого женщина чуть не раздавила, придавив ее рукой.Полицейские, расследовав жалобу гражданки, отказали ей в уголовном производстве. Стражи порядка сочли, что здесь не было состава преступления, ибо грызун так поступил, защищая свои здоровье и жизнь. Женщине повезло, что ее не стали привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными, ведь в ее действиях не было злого умысла.