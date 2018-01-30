Дочке Игоря Николаева знаменитый кутюрье Игорь Гуляев подарил дизайнерское платье

Николаев на официальной страничке выразил слова благодарности своему товарищу – кутюрье Игорю Гуляеву за прекрасно проведенный вечер, который был наполнен воспоминаниями и музыкой.Популярный дизайнер недавно был в гостях у артиста, где смог подарить Веронике подарок. Презент Ники исполнитель назвал «фантастическим платьем принцессы», а Игоря Гуляева – волшебником.Для двухлетней Вероники Гуляев лично создал наряд для маленькой принцессы. Платье изготовлено из натурального шелка, а также является эксклюзивом, поскольку другого такого найти невозможно.Супруга артиста Юлия Проскурякова тоже прокомментировала презент на своей личной странице и выразила слова благодарности российскому дизайнеру за платье необыкновенной красоты.А в довершении ко всему Игорь Гуляев также выложил на всеобщее обозрение фотоснимок с дочкой Николаева, который сделал во время своего последнего визита. Под фото он поблагодарил семью за радушный прием и за замечательную игру музыканта на фортепиано.