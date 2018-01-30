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Дочке Игоря Николаева знаменитый кутюрье Игорь Гуляев подарил дизайнерское платье
Композитор и исполнитель Игорь Николаев показал на своей страничке фантастический подарок для своей дочери Вероники от дизайнера Игоря Гуляева.

Дочке Игоря Николаева знаменитый кутюрье Игорь Гуляев подарил дизайнерское платье


Николаев на официальной страничке выразил слова благодарности своему товарищу – кутюрье Игорю Гуляеву за прекрасно проведенный вечер, который был наполнен воспоминаниями и музыкой.

Популярный дизайнер недавно был в гостях у артиста, где смог подарить Веронике подарок. Презент Ники исполнитель назвал «фантастическим платьем принцессы», а Игоря Гуляева – волшебником.

Для двухлетней Вероники Гуляев лично создал наряд для маленькой принцессы. Платье изготовлено из натурального шелка, а также является эксклюзивом, поскольку другого такого найти невозможно.

Супруга артиста Юлия Проскурякова тоже прокомментировала презент на своей личной странице и выразила слова благодарности российскому дизайнеру за платье необыкновенной красоты.

А в довершении ко всему Игорь Гуляев также выложил на всеобщее обозрение фотоснимок с дочкой Николаева, который сделал во время своего последнего визита. Под фото он поблагодарил семью за радушный прием и за замечательную игру музыканта на фортепиано.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:50
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