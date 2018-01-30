Муж Анны Нетребко пожаловался на ее холодность

Обычно оперная дива и ее супруг не обсуждают с журналистами личную жизнь, предпочитая говорить о работе и творчестве. Для «2Верник2» пара сделала исключение и рассказала о личном.Так, известно, что Тьяго, маленький сын Анны, - аутист. А сейчас, по словам Юсифа, он делает большие успехи, много улыбается и общается с людьми. Несколько лет назад с этим у мальчика были проблемы.Юсиф для Тьяго является отчимом, однако считает его родным, а мальчик доверяет ему и любит проводить с ним время. Сама же Анна уверенно говорит, что состояние ребенка стало улучшаться, когда в их жизни появился такой отчим.Анна является известной оперной певицей, однако муж не завидует ее успеху, также входя в списки популярнейших оперных исполнителей мира. Правда, одно в Анне мужчину тревожит – она не умеет выразить нежные чувства к нему. Но он уже привык к этому и все ее чувства к нему он отлично чувствует.