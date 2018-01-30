Иван Охлобыстин вынужден был отказаться от гонорара в триста тысяч долларов
Популярный киноактер Иван Охлобыстин поведал в прямом эфире, что вынужден был отказаться от гонорара, который составляет триста тысяч долларов.
А виной всему стала роль, предлагаемая ему и которая попросту не устроила Охлобыстина.
По кое-какой информации одна голливудская компания предлагала Ивану сыграть образ русского мафиози.
В течение прямого эфира киноактер вспомнил, как ему довелось оплачивать собственное бракосочетание. Тогда ему пришлось продать картину Сальвадора Дали.
По словам артиста, сделка свершилась в туалете, получив тогда за нее две тысячи долларов. Благодаря этому свадьба смогла в полном объеме окупиться.
Еще хочется добавить, что киноактер рассказал своим телезрителям о двух татуировках, которые имеют большое значение для него и его супруги. А сделаны они были после венчания.
А виной всему стала роль, предлагаемая ему и которая попросту не устроила Охлобыстина.
По кое-какой информации одна голливудская компания предлагала Ивану сыграть образ русского мафиози.
В течение прямого эфира киноактер вспомнил, как ему довелось оплачивать собственное бракосочетание. Тогда ему пришлось продать картину Сальвадора Дали.
По словам артиста, сделка свершилась в туалете, получив тогда за нее две тысячи долларов. Благодаря этому свадьба смогла в полном объеме окупиться.
Еще хочется добавить, что киноактер рассказал своим телезрителям о двух татуировках, которые имеют большое значение для него и его супруги. А сделаны они были после венчания.