Иван Охлобыстин вынужден был отказаться от гонорара в триста тысяч долларов

А виной всему стала роль, предлагаемая ему и которая попросту не устроила Охлобыстина.По кое-какой информации одна голливудская компания предлагала Ивану сыграть образ русского мафиози.В течение прямого эфира киноактер вспомнил, как ему довелось оплачивать собственное бракосочетание. Тогда ему пришлось продать картину Сальвадора Дали.По словам артиста, сделка свершилась в туалете, получив тогда за нее две тысячи долларов. Благодаря этому свадьба смогла в полном объеме окупиться.Еще хочется добавить, что киноактер рассказал своим телезрителям о двух татуировках, которые имеют большое значение для него и его супруги. А сделаны они были после венчания.