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Иван Охлобыстин вынужден был отказаться от гонорара в триста тысяч долларов
Популярный киноактер Иван Охлобыстин поведал в прямом эфире, что вынужден был отказаться от гонорара, который составляет триста тысяч долларов.

Иван Охлобыстин вынужден был отказаться от гонорара в триста тысяч долларов


А виной всему стала роль, предлагаемая ему и которая попросту не устроила Охлобыстина.

По кое-какой информации одна голливудская компания предлагала Ивану сыграть образ русского мафиози.

В течение прямого эфира киноактер вспомнил, как ему довелось оплачивать собственное бракосочетание. Тогда ему пришлось продать картину Сальвадора Дали.

По словам артиста, сделка свершилась в туалете, получив тогда за нее две тысячи долларов. Благодаря этому свадьба смогла в полном объеме окупиться.

Еще хочется добавить, что киноактер рассказал своим телезрителям о двух татуировках, которые имеют большое значение для него и его супруги. А сделаны они были после венчания.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:55
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