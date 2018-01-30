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Раиса Рязанова рассказала о своей тяжело судьбе
Российская актриса Раиса Рязанова рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1» о своей тяжелой судьбе.
Раиса Рязанова рассказала о своей тяжело судьбе


Раиса Рязанова известна многим зрителям исполнением роли Тоси из фильма «Москва слезам не верит» - единственной из трех подруг в фильме, которая приехала покорять столицу из провинции и сразу обрела женское счастье: крепкую семью, любящего мужа, хороших детей.

Актрисе досталась судьба более жесткая - тяжелый развод, роман с женатым мужчиной, имя которого она скрывает до сих пор. Обо всех жизненных перипетиях после распада СССР Раиса Рязанова рассказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Артистка одна растила сына, а в «лихие 90-е», ожидая предложения ролей, подрабатывала частным извозом.

Муж ждал, что Раиса к нему вернется, но она даже спустя долгие годы утверждает, что рада тому, что «настоящее чувство», из-за которого она ушла от супруга, было в ее жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:40
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