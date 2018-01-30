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Яна Рудковская выставила милое видео с трогательным стихотворением ее сына
Популярная продюсер Яна Рудковская выложила на своей официальной страничке в социальной сети видеоролик, на котором ее сын рассказывает трогательное стихотворение-поздравление.

Яна Рудковская выставила милое видео с трогательным стихотворением ее сына


Знаменитая бизнес-леди Яна Рудковская с завидной регулярностью радует своих подписчиков новыми фотоснимками и видеороликами своей семьи. Этот раз не стал исключением, и знаменитость решила поделиться милым видео.

Яна сообщила, что маленький Саша достаточно часто читает маме стихотворения, но особенно тогда, когда провинится.

По словам музыкального продюсера, сынок часто использует мамину слабость и читает это, когда немного нашкодничает. Данное произведение очень трогательное, в связи с этим мама моментально прощает своего любимого сыночка.

По заверению Рудковской, сын уже изучил все ее слабые места и с легкостью этим пользуется.

Пользователи моментально отреагировали на данный ролик и согласились с тем, что этот стих вызывает умиление. К тому же, в воспроизведении ее сыночка это звучит особенно чувственно.

Всего за несколько минут видеоролик просмотрело больше 20 тысяч человек, подчеркнув, что Саша Плющенко очень талантливый ребенок.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:08
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