Яна Рудковская выставила милое видео с трогательным стихотворением ее сына

Знаменитая бизнес-леди Яна Рудковская с завидной регулярностью радует своих подписчиков новыми фотоснимками и видеороликами своей семьи. Этот раз не стал исключением, и знаменитость решила поделиться милым видео.Яна сообщила, что маленький Саша достаточно часто читает маме стихотворения, но особенно тогда, когда провинится.По словам музыкального продюсера, сынок часто использует мамину слабость и читает это, когда немного нашкодничает. Данное произведение очень трогательное, в связи с этим мама моментально прощает своего любимого сыночка.По заверению Рудковской, сын уже изучил все ее слабые места и с легкостью этим пользуется.Пользователи моментально отреагировали на данный ролик и согласились с тем, что этот стих вызывает умиление. К тому же, в воспроизведении ее сыночка это звучит особенно чувственно.Всего за несколько минут видеоролик просмотрело больше 20 тысяч человек, подчеркнув, что Саша Плющенко очень талантливый ребенок.