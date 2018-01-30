«Penis» вместо обещанных миллионов: исчезновение криптовалютного стартапа

Сайт литовского криптовалютного стартапа представлял собой просто проект будущей системы маркировки продуктов Prodeum. Старт по продаже токенов начался 20 января, до сегодняшнего дня удалось насобирать более 6 миллионов долларов, а завершиться проект должен был 13 марта.Первыми обеспокоились пользователи социальной сети Twitter. Они заметили, что начиная с 28 января сайт, на котором раньше была вся информация о криптовалютном стартапе исчезла. Вместо неё появилась возмутительная надпись, состоящая из одного слова «penis». Хорошо, что многие успели сделать скриншоты и продемонстрировать их общественности, так как сейчас сайт вовсе не работает.