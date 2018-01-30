«Penis» вместо обещанных миллионов: исчезновение криптовалютного стартапа
Криптовалютный стартап внезапно исчез после того как собрал более 6 миллионов долларов. На прощание инициаторы проекта оставили посетителям лишь одну надпись: «penis».
Сайт литовского криптовалютного стартапа представлял собой просто проект будущей системы маркировки продуктов Prodeum. Старт по продаже токенов начался 20 января, до сегодняшнего дня удалось насобирать более 6 миллионов долларов, а завершиться проект должен был 13 марта.
Первыми обеспокоились пользователи социальной сети Twitter. Они заметили, что начиная с 28 января сайт, на котором раньше была вся информация о криптовалютном стартапе исчезла. Вместо неё появилась возмутительная надпись, состоящая из одного слова «penis». Хорошо, что многие успели сделать скриншоты и продемонстрировать их общественности, так как сейчас сайт вовсе не работает.
Сайт литовского криптовалютного стартапа представлял собой просто проект будущей системы маркировки продуктов Prodeum. Старт по продаже токенов начался 20 января, до сегодняшнего дня удалось насобирать более 6 миллионов долларов, а завершиться проект должен был 13 марта.
Первыми обеспокоились пользователи социальной сети Twitter. Они заметили, что начиная с 28 января сайт, на котором раньше была вся информация о криптовалютном стартапе исчезла. Вместо неё появилась возмутительная надпись, состоящая из одного слова «penis». Хорошо, что многие успели сделать скриншоты и продемонстрировать их общественности, так как сейчас сайт вовсе не работает.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 12:10