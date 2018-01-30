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«Penis» вместо обещанных миллионов: исчезновение криптовалютного стартапа
Криптовалютный стартап внезапно исчез после того как собрал более 6 миллионов долларов. На прощание инициаторы проекта оставили посетителям лишь одну надпись: «penis».

Сайт литовского криптовалютного стартапа представлял собой просто проект будущей системы маркировки продуктов Prodeum. Старт по продаже токенов начался 20 января, до сегодняшнего дня удалось насобирать более 6 миллионов долларов, а завершиться проект должен был 13 марта.
«Penis» вместо обещанных миллионов: исчезновение криптовалютного стартапа

Первыми обеспокоились пользователи социальной сети Twitter. Они заметили, что начиная с 28 января сайт, на котором раньше была вся информация о криптовалютном стартапе исчезла. Вместо неё появилась возмутительная надпись, состоящая из одного слова «penis». Хорошо, что многие успели сделать скриншоты и продемонстрировать их общественности, так как сейчас сайт вовсе не работает.
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Добавил: Oleneva Сегодня, 12:10
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