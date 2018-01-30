Сервис мобильных платежей Huawei Pay начнет свое продвижение с России

Данная международная система оплаты, после внедрения на территории Китая, последует в Российскую Федерацию, которая станет первой страной последователем продвижения новинки. Как сообщают разработчики, для оплаты покупки, достаточно будет мобильного телефона, который подносится к терминалу и требуемая сумма тут же перечисляется автоматически со счета.Дальнейшее продвижение компанией начинается и в других Европейских странах. На данный момент, есть подписанные договоры о сотрудничестве с компаниями России. Большая часть российских терминалов начнет осуществлять прием оплаты через банковские карты UnionPay в скором времени.Как свидетельствуют данные от компаний, в России будут работать с UnionPay 85% действующих терминалов оплаты. В настоящее время уже используются возможности системы оплаты, таких как Android Pay, Apple Pay, а так же Samsung Pay.