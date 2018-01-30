Известные блогеры-андрогины были избиты в центре Москвы

Блогеры-андрогины Влад Миров и George Betaneli (используемый молодым человеком псевдоним) сообщили о том, что их жестоко избили в центре российской столицы. Сообщение об этом Миров опубликовал в личном аккаунте Instagram.Влад сообщил, что произошло нападение вблизи станции метро «Цветной бульвар». С его слов, на парней напали без предупреждения шестеро неизвестных и начали их избивать.ЛГБТ-активист рассказал, что ему наносили удары ногами по голове, ногам и ребрам. Когда подбежал его друг Жора, чтобы попытаться защитить его, он тоже, повергнутый в снег, подвергся избиению.Миров отметил, что кто-то вызвал им скорую помощь после нападения, после чего блогеры направились в отделение полиции за помощью, где правоохранители просто попросили их удалиться.