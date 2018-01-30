АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Известные блогеры-андрогины были избиты в центре Москвы
Известные в определенных кругах российские блогеры-андрогины Влад Миров и его друг Жора, известный под псевдонимом George Betaneli, были избиты в центре Москвы.
Известные блогеры-андрогины были избиты в центре Москвы


Блогеры-андрогины Влад Миров и George Betaneli (используемый молодым человеком псевдоним) сообщили о том, что их жестоко избили в центре российской столицы. Сообщение об этом Миров опубликовал в личном аккаунте Instagram.

Влад сообщил, что произошло нападение вблизи станции метро «Цветной бульвар». С его слов, на парней напали без предупреждения шестеро неизвестных и начали их избивать.

ЛГБТ-активист рассказал, что ему наносили удары ногами по голове, ногам и ребрам. Когда подбежал его друг Жора, чтобы попытаться защитить его, он тоже, повергнутый в снег, подвергся избиению.

Миров отметил, что кто-то вызвал им скорую помощь после нападения, после чего блогеры направились в отделение полиции за помощью, где правоохранители просто попросили их удалиться.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Елену Хромину пора посадить
Елена Яковлева была в восторге от сибирского борща
Сергей Лазарев поделился видеороликом, на котором
Поклонники Евгения Плющенко были обижены надписью
Под Тюменью появилась река с красной водой
В Россию в 2018 году Toyota привезёт новые
Просмотреть все новости