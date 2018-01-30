Живая мимика лица певицы Рианны превратилась в мем
Лицо Рианны с живой мимикой превратили в мем после того, как на церемонии вручения премии «Грэмми» она исполнила песню «Wild Thoughts».
Пользователи Сети обратили внимание на живую мимику певицы Рианны во время ее выступления на 60-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» с песней «Wild Thoughts» («Дикие мысли»).
Фолловеры стали представлять, на какие ситуации в жизни можно реагировать подобным выражением лица.
Поводом для «гадания» о мыслях Рианны во время выступления стало то, что певица показывала зубы и высовывала язык.
Один из пользователей предположил: «Когда она голодна и наконец получила еду», в ответ его поддержал другой: «Я, когда привезли пиццу».
Некоторые стали приводить примеры из жизни: «Когда в душе тебя окатывает кипятком».
Африканский танец гвара-гвара в исполнении Рианны тоже активно обсуждают в Сети - пользователи в восторге и называют его «убийственным».
Пользователи Сети обратили внимание на живую мимику певицы Рианны во время ее выступления на 60-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» с песней «Wild Thoughts» («Дикие мысли»).
Фолловеры стали представлять, на какие ситуации в жизни можно реагировать подобным выражением лица.
Поводом для «гадания» о мыслях Рианны во время выступления стало то, что певица показывала зубы и высовывала язык.
Один из пользователей предположил: «Когда она голодна и наконец получила еду», в ответ его поддержал другой: «Я, когда привезли пиццу».
Некоторые стали приводить примеры из жизни: «Когда в душе тебя окатывает кипятком».
Африканский танец гвара-гвара в исполнении Рианны тоже активно обсуждают в Сети - пользователи в восторге и называют его «убийственным».