АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Живая мимика лица певицы Рианны превратилась в мем
Лицо Рианны с живой мимикой превратили в мем после того, как на церемонии вручения премии «Грэмми» она исполнила песню «Wild Thoughts».
Живая мимика лица певицы Рианны превратилась в мем


Пользователи Сети обратили внимание на живую мимику певицы Рианны во время ее выступления на 60-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» с песней «Wild Thoughts» («Дикие мысли»).

Фолловеры стали представлять, на какие ситуации в жизни можно реагировать подобным выражением лица.

Поводом для «гадания» о мыслях Рианны во время выступления стало то, что певица показывала зубы и высовывала язык.

Один из пользователей предположил: «Когда она голодна и наконец получила еду», в ответ его поддержал другой: «Я, когда привезли пиццу».

Некоторые стали приводить примеры из жизни: «Когда в душе тебя окатывает кипятком».

Африканский танец гвара-гвара в исполнении Рианны тоже активно обсуждают в Сети - пользователи в восторге и называют его «убийственным».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Елену Хромину пора посадить
Елена Яковлева была в восторге от сибирского борща
Сергей Лазарев поделился видеороликом, на котором
Поклонники Евгения Плющенко были обижены надписью
Под Тюменью появилась река с красной водой
В Россию в 2018 году Toyota привезёт новые
Просмотреть все новости