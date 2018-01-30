Живая мимика лица певицы Рианны превратилась в мем

Пользователи Сети обратили внимание на живую мимику певицы Рианны во время ее выступления на 60-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» с песней «Wild Thoughts» («Дикие мысли»).Фолловеры стали представлять, на какие ситуации в жизни можно реагировать подобным выражением лица.Поводом для «гадания» о мыслях Рианны во время выступления стало то, что певица показывала зубы и высовывала язык.Один из пользователей предположил: «Когда она голодна и наконец получила еду», в ответ его поддержал другой: «Я, когда привезли пиццу».Некоторые стали приводить примеры из жизни: «Когда в душе тебя окатывает кипятком».Африканский танец гвара-гвара в исполнении Рианны тоже активно обсуждают в Сети - пользователи в восторге и называют его «убийственным».