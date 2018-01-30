Ученые открыли гены регенерации

Известно, что мексиканская амбистома может восстановить потерянные конечности всего за две недели. Для того, чтобы раскрыть секрет регенерации животного ученые решили провести секвенирование генома саламандры.В процессе изучения ученые нашли несколько уникальных генов, которые участвую в процессе регенерации. Раньше считалось, что гены PAX3 являются жизненно необходимыми, но у саламандры они найдены не были. Функцию этих генов выполняют PAX7.Конечно, на данном этапе изучения люди не смогут обрести способность быстро восстанавливать ткани, но полученные результаты при изучении амбистомы и подобной ей – это огромный шаг вперед. Благодаря этому будут изобретены методы более быстрого заживления ран.