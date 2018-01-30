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Андрей Разин подарил автомобиль-карету приемной бабушке
Музыкальный продюсер, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин сделал роскошный необычный подарок «приемной бабушке» Валентине Гостевой, жительнице села Привольное Ставропольского края – он презентовал ей автомобиль-карету.
Андрей Разин подарил автомобиль-карету приемной бабушке


Андрей Разин подарил карету-автомобиль 80-летней женщине, а фото и видео люксового подарка разместил в личном аккаунте Instagram.

Под одним из снимков Разин написал: «Купил бабушке Валентине Михайловне карету-автомобиль. Будет ее возить по селу». Музыкальный продюсер сообщил, что подарок изготовлен на американском автозаводе Chrysler в 2018 году по личному спецзаказу и привезен из Минска.

Валентина Михайловна Гостева говорит, что Андрей заменил ей погибшего сына. Разин часто помогает женщине материально.

Познакомился Андрей с Валентиной в 70-е годы прошлого века. Выросший в детском доме, он некоторое время жил в ее доме и стал называть ее своей бабушкой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:45
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