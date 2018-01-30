Андрей Разин подарил автомобиль-карету приемной бабушке

Андрей Разин подарил карету-автомобиль 80-летней женщине, а фото и видео люксового подарка разместил в личном аккаунте Instagram.Под одним из снимков Разин написал: «Купил бабушке Валентине Михайловне карету-автомобиль. Будет ее возить по селу». Музыкальный продюсер сообщил, что подарок изготовлен на американском автозаводе Chrysler в 2018 году по личному спецзаказу и привезен из Минска.Валентина Михайловна Гостева говорит, что Андрей заменил ей погибшего сына. Разин часто помогает женщине материально.Познакомился Андрей с Валентиной в 70-е годы прошлого века. Выросший в детском доме, он некоторое время жил в ее доме и стал называть ее своей бабушкой.