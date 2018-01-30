Анфиса Чехова разработала бренд одежды для девушек с внушительными формами

Как поделилась теледива, до рождения детей она с подругой тратила значительное время на шоппинг. Но этот процесс обычно затягивался на очень долгое время, поскольку девушки обладали внушительными формами, а найти соответствующий наряд было очень сложно.Возможно именно поэтому, подруги задумались над созданием собственного бренда одежды, который будет подходить именно таким девушкам, имеющим пышные формы. А ко всему прочему, крой вещи будет скрывать все недостатки и подчеркивать только ее достоинства.По заверению артистки, они постараются создавать такие платья, которые не захочется снимать. Это будут не только вечерние наряды, но и самые обычные, повседневные. В их платьях любая представительница слабого пола будет чувствовать себя женщиной.Свой бренд красотки запустили перед новогодними праздниками, чтобы порадовать своих будущих клиентов.А также Чехова подчеркнула, что платья будут в ограниченном количестве, чтобы возможность встретить женщину в похожем платье свелась к минимуму.