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Анфиса Чехова разработала бренд одежды для девушек с внушительными формами
Телеведущая Анфиса Чехова вместе со своей подругой Екатериной Быковой приняли решение разработать новый бренд одежды для женщин.

Анфиса Чехова разработала бренд одежды для девушек с внушительными формами


Как поделилась теледива, до рождения детей она с подругой тратила значительное время на шоппинг. Но этот процесс обычно затягивался на очень долгое время, поскольку девушки обладали внушительными формами, а найти соответствующий наряд было очень сложно.

Возможно именно поэтому, подруги задумались над созданием собственного бренда одежды, который будет подходить именно таким девушкам, имеющим пышные формы. А ко всему прочему, крой вещи будет скрывать все недостатки и подчеркивать только ее достоинства.

По заверению артистки, они постараются создавать такие платья, которые не захочется снимать. Это будут не только вечерние наряды, но и самые обычные, повседневные. В их платьях любая представительница слабого пола будет чувствовать себя женщиной.

Свой бренд красотки запустили перед новогодними праздниками, чтобы порадовать своих будущих клиентов.

А также Чехова подчеркнула, что платья будут в ограниченном количестве, чтобы возможность встретить женщину в похожем платье свелась к минимуму.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:37
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