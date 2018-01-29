Подкисление океана из-за глобального изменения климата ослабляет коралловые скелеты - ученые

Кораллы выращивают свои скелеты вверх к солнечному свету, а также сгущают их, чтобы укрепить их. Новое исследование, проведенное учеными из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), показывает, что подкисление океана особенно затрудняет процесс сгущения, уменьшая плотность скелетов и оставляя их более уязвимыми для взлома.«Наше исследование включает в себя нюансы роста коралловых скелетов, позволяя более точно прогнозировать, как, где и на сколько окисление океана будет влиять на кораллы тропического рифа, - сказал Натаниэль Моллица, который является ведущим автором исследования и выпускником WHOI по океанографии.Исследовательская группа разработала численную модель, имитирующую подробный механизм скелетного роста, и связала ее с прогнозируемыми изменениями рН океана (мерой его кислотности), вызванными глобальным изменением климата. Результаты показали, что снижение коралловой плотности скелета произойдет на многих коралловых рифах. Эффект будет особенно сильным в Индо-Тихоокеанском регионе, при этом до 20% сокращений плотностей коралловых скелетов к 2100 году в частях Кораллового треугольника - области, ограниченной водами Индонезии, Малайзии, Филиппин, Папуа-Нова Гвинее, Тиморе-Лешти и Соломоновых Островах. По словам авторов, кораллы в Карибском бассейне, Гавайях и северном Красном море могут быть лучше, с понижением менее 10%, вызванным только подкислением океана.«Коралловые рифы являются одними из самых разнообразных экосистем на Земле с огромной культурной, экологической и экономической значимостью», - сказала Энн Коэн, ученый из WHOI и соавтор исследования. Она говорит, что рифы сталкиваются с несколькими стрессами, включая повышение уровня моря, изменение режимов питательных веществ и более теплые температуры океана, но, в отличие от потепления океана, что вызывает заметное отбеливание, воздействие подкисления океана более коварно и трудно обнаружить.