Подкисление океана из-за глобального изменения климата ослабляет коралловые скелеты - ученые
Растущая кислотность океанов угрожает коралловым рифам, затрудняя кораллам строить свои скелеты. Новое исследование идентифицирует детали того, как окисление океана влияет на коралловые скелеты, позволяя ученым более точно предсказать, где кораллы будут более уязвимыми.
Кораллы выращивают свои скелеты вверх к солнечному свету, а также сгущают их, чтобы укрепить их. Новое исследование, проведенное учеными из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), показывает, что подкисление океана особенно затрудняет процесс сгущения, уменьшая плотность скелетов и оставляя их более уязвимыми для взлома.
«Наше исследование включает в себя нюансы роста коралловых скелетов, позволяя более точно прогнозировать, как, где и на сколько окисление океана будет влиять на кораллы тропического рифа, - сказал Натаниэль Моллица, который является ведущим автором исследования и выпускником WHOI по океанографии.
Исследовательская группа разработала численную модель, имитирующую подробный механизм скелетного роста, и связала ее с прогнозируемыми изменениями рН океана (мерой его кислотности), вызванными глобальным изменением климата. Результаты показали, что снижение коралловой плотности скелета произойдет на многих коралловых рифах. Эффект будет особенно сильным в Индо-Тихоокеанском регионе, при этом до 20% сокращений плотностей коралловых скелетов к 2100 году в частях Кораллового треугольника - области, ограниченной водами Индонезии, Малайзии, Филиппин, Папуа-Нова Гвинее, Тиморе-Лешти и Соломоновых Островах. По словам авторов, кораллы в Карибском бассейне, Гавайях и северном Красном море могут быть лучше, с понижением менее 10%, вызванным только подкислением океана.
«Коралловые рифы являются одними из самых разнообразных экосистем на Земле с огромной культурной, экологической и экономической значимостью», - сказала Энн Коэн, ученый из WHOI и соавтор исследования. Она говорит, что рифы сталкиваются с несколькими стрессами, включая повышение уровня моря, изменение режимов питательных веществ и более теплые температуры океана, но, в отличие от потепления океана, что вызывает заметное отбеливание, воздействие подкисления океана более коварно и трудно обнаружить.
Кораллы выращивают свои скелеты вверх к солнечному свету, а также сгущают их, чтобы укрепить их. Новое исследование, проведенное учеными из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), показывает, что подкисление океана особенно затрудняет процесс сгущения, уменьшая плотность скелетов и оставляя их более уязвимыми для взлома.
«Наше исследование включает в себя нюансы роста коралловых скелетов, позволяя более точно прогнозировать, как, где и на сколько окисление океана будет влиять на кораллы тропического рифа, - сказал Натаниэль Моллица, который является ведущим автором исследования и выпускником WHOI по океанографии.
Исследовательская группа разработала численную модель, имитирующую подробный механизм скелетного роста, и связала ее с прогнозируемыми изменениями рН океана (мерой его кислотности), вызванными глобальным изменением климата. Результаты показали, что снижение коралловой плотности скелета произойдет на многих коралловых рифах. Эффект будет особенно сильным в Индо-Тихоокеанском регионе, при этом до 20% сокращений плотностей коралловых скелетов к 2100 году в частях Кораллового треугольника - области, ограниченной водами Индонезии, Малайзии, Филиппин, Папуа-Нова Гвинее, Тиморе-Лешти и Соломоновых Островах. По словам авторов, кораллы в Карибском бассейне, Гавайях и северном Красном море могут быть лучше, с понижением менее 10%, вызванным только подкислением океана.
«Коралловые рифы являются одними из самых разнообразных экосистем на Земле с огромной культурной, экологической и экономической значимостью», - сказала Энн Коэн, ученый из WHOI и соавтор исследования. Она говорит, что рифы сталкиваются с несколькими стрессами, включая повышение уровня моря, изменение режимов питательных веществ и более теплые температуры океана, но, в отличие от потепления океана, что вызывает заметное отбеливание, воздействие подкисления океана более коварно и трудно обнаружить.