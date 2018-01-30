Актриса из сериала "Игра престолов" рассказала, когда выйдет последний сезон фентези

Первые серии заключительного сезона сериала "Игра престолов" должна появиться на телеэкранах с апреля 2019 года. Об этом поделилась актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале роль Арии Старк, как извещает издание Metro."Мы заканчиваем съёмки в декабре, и выпустим первые эпизоды в эфир в апреле 2019 года... Очень много нужно всего отснять, что должно войти в финальную версию. Вообще, не хотелось бы с этим сезоном спешить. Этот сезон мы должны для своих зрителей сделать на пределе возможностей", - прокомментировала актриса.Как признался Кит Харингтон сыгравший в картине Джона Стоу, финальный сезон "Игры престолов" заставил его рыдать. Актер Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) в интервью сообщил, что некоторых главных героев убьют и они обернуться Белыми Ходоками. Актер опасается, что это может быть его герой. Чтобы не было утечки сценария хитрые разработчики отрабатывают несколько концовок, чтобы окончательный вариант был неожиданным и напряжённымВ заключительной части "Игры престолов" мы встретимся с такими героями: Тирион Ланнистер, Джейме Ланнистер, Серсея Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.