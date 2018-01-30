Зонд Juno NASA прислал захватывающие изображения разноцветной атмосферы Юпитера

Juno стабильно присылает на Землю качественные изображения Юпитера, которые публикуют на своем официальном сайте Национальное управление космическими полетами (NASA). На этот раз зонду удалось «заглянуть» сквозь атмосферу газового гиганта и прислать красочные снимки лентообразных разноцветных облаков Юпитера. Мощная камера Juno Cam, установленная на зонде, позволяет делать высококачественные изображения.Некоторые снимки особенно впечатляют. Так, на одних изображениях видно как облака, подобно земным рекам, «текут» в атмосфере газового гиганта. Другие фотоснимки поражают знаменитыми гигантскими бурями Юпитера.Juno помогает ученым понять структуру и атмосферу Юпитера, его зарождение и дальнейшую эволюцию.