Инженеры нашли способ изменения цвета напечатанными на 3D-принтере предметами
Специалистами найден способ создания предметов с помощью 3D-принтера, причем после их печати, в последующем цвет объекта можно менять на любой другой, по выбору. Первоначально, красители полностью прозрачные. Оттенок приобретается ими под влиянием ультрафиолетовых излучений.
Данную систему назвали ColorFab, непосредственной разработкой занимались инженеры Массачусетского технологического института. Для реализации идеи по смене цвета объектами, после печати на 3D-принтере, специалистами созданы три вида различных по составу чернил. Основа у всех одна, с добавлением фотоинициатора для ее последующего затвердения. Состав материала для распечатки предметов, разбавлен красителями, включающими синий, красный или желтый цвет.
Отмечается одна из особенностей, инженеры предусмотрели разбивку системы 3D-модели на отдельные массивы, изначально состоящие из абсолютно прозрачных пикселей. Попадая в ультрафиолетовые лучи, происходит их активация по окрашиванию в изначально заданный цвет. А под воздействием интенсивных видимых излучений, предметам возвращается свойство прозрачности.
Данную систему назвали ColorFab, непосредственной разработкой занимались инженеры Массачусетского технологического института. Для реализации идеи по смене цвета объектами, после печати на 3D-принтере, специалистами созданы три вида различных по составу чернил. Основа у всех одна, с добавлением фотоинициатора для ее последующего затвердения. Состав материала для распечатки предметов, разбавлен красителями, включающими синий, красный или желтый цвет.
Отмечается одна из особенностей, инженеры предусмотрели разбивку системы 3D-модели на отдельные массивы, изначально состоящие из абсолютно прозрачных пикселей. Попадая в ультрафиолетовые лучи, происходит их активация по окрашиванию в изначально заданный цвет. А под воздействием интенсивных видимых излучений, предметам возвращается свойство прозрачности.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45