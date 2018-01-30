Инженеры нашли способ изменения цвета напечатанными на 3D-принтере предметами

Данную систему назвали ColorFab, непосредственной разработкой занимались инженеры Массачусетского технологического института. Для реализации идеи по смене цвета объектами, после печати на 3D-принтере, специалистами созданы три вида различных по составу чернил. Основа у всех одна, с добавлением фотоинициатора для ее последующего затвердения. Состав материала для распечатки предметов, разбавлен красителями, включающими синий, красный или желтый цвет.Отмечается одна из особенностей, инженеры предусмотрели разбивку системы 3D-модели на отдельные массивы, изначально состоящие из абсолютно прозрачных пикселей. Попадая в ультрафиолетовые лучи, происходит их активация по окрашиванию в изначально заданный цвет. А под воздействием интенсивных видимых излучений, предметам возвращается свойство прозрачности.