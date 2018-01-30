В Мексике найдены доказательства контакта древних ацтеков с инопланетянами

Клаус Донн – независимый эксперт в области артефактов внеземного происхождения, представил миру удивительные предметы времен ацтеков, найденные им в мексиканских пещерах, свидетельствуют о том, что древний высокоразвитый народ, населявший некогда этот район Мексики, взаимодействовал с пришельцами. Донн обнаружил искусно вырезанные из камня инопланетные «тарелки» и самих пришельцев с огромными глазами.Исследователь раннее уже находил подобные древние предметы искусства у майя. Поэтому справедливо полагает, что инопланетяне охотно контактировали с древними народами шумеров, майя и ацтеков, однако по непонятным причинам с современными «гомо сапиенс» на контакт не идут и тщательно скрывают свое присутствие.Совершенно другого мнения придерживаются конспирологи и теоретики мирового заговора. По их мнению, НЛО также часто взаимодействуют с современным человечеством, как и с древним, однако подобные контакты тщательно скрываются правительствами всех стран мира.