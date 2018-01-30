Samsung Galaxy S9 и S9+ могут получить опцию Intelligent Scan
Стало известно, что новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ могут быть оснащены функцией Intelligent Scan, которая будет определять не только черты лица пользователя, но и радужную оболочку его глаза.
Стоит отметить, что в новом поколении смартфонов южнокорейской компании Samsung сканер радужной оболочки глаза присутствует, но вся особенность новой опции в том, что это будет одновременно и сканирование лица пользователя.
Изначально информация о том, что функция Intelligent Scan должна появиться в Galaxy S9 и S9+, была предоставлена веб-ресурсом XDA. Так эксперты утверждают, что подобная технология позволяет проводить сканирования лица и радужки глаза человека даже в условиях тусклого освещения.
На данный момент точно неизвестно, будет ли действительно внедрена подобная технология в новые флагманы компании Samsung, но информация об этом должна появиться уже в феврале, поскольку официальный анонс разработок намечен на 26 февраля – 1 марта.
Стоит отметить, что в новом поколении смартфонов южнокорейской компании Samsung сканер радужной оболочки глаза присутствует, но вся особенность новой опции в том, что это будет одновременно и сканирование лица пользователя.
Изначально информация о том, что функция Intelligent Scan должна появиться в Galaxy S9 и S9+, была предоставлена веб-ресурсом XDA. Так эксперты утверждают, что подобная технология позволяет проводить сканирования лица и радужки глаза человека даже в условиях тусклого освещения.
На данный момент точно неизвестно, будет ли действительно внедрена подобная технология в новые флагманы компании Samsung, но информация об этом должна появиться уже в феврале, поскольку официальный анонс разработок намечен на 26 февраля – 1 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45