Samsung Galaxy S9 и S9+ могут получить опцию Intelligent Scan

Стоит отметить, что в новом поколении смартфонов южнокорейской компании Samsung сканер радужной оболочки глаза присутствует, но вся особенность новой опции в том, что это будет одновременно и сканирование лица пользователя.Изначально информация о том, что функция Intelligent Scan должна появиться в Galaxy S9 и S9+, была предоставлена веб-ресурсом XDA. Так эксперты утверждают, что подобная технология позволяет проводить сканирования лица и радужки глаза человека даже в условиях тусклого освещения.На данный момент точно неизвестно, будет ли действительно внедрена подобная технология в новые флагманы компании Samsung, но информация об этом должна появиться уже в феврале, поскольку официальный анонс разработок намечен на 26 февраля – 1 марта.