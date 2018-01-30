Роспотребнадзор составил новые санитарные правила и нормы для массовых мероприятий
Сотрудники Роспотребнадзора составили новый проект с санитарными нормами и правилами, которых нужно придерживаться при проведении массовых мероприятий.
Таким образом, организаторы мероприятий, которые занимаются поиском жилья, предоставлением питания, предоставлением услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, должны обязательно заботиться о своевременной иммунизации всех сотрудников.
Сотрудники подобных организаций должны придерживаться планового календаря и проходить регулярные профилактические прививки. Представители заведений общественного питания должны в обязательном порядке проходить прививание против гепатита А и дизентерии за 30 дней до начала массового мероприятия. Помимо этого от таких работников должны требовать прививку в осенний и зимний сезон от гриппа.
Роспотребнадзор призывает также не забывать за прохождение флюорографии, чтобы исключить вероятность контакта больного туберкулезом человека со здоровыми людьми.
Таким образом, организаторы мероприятий, которые занимаются поиском жилья, предоставлением питания, предоставлением услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, должны обязательно заботиться о своевременной иммунизации всех сотрудников.
Сотрудники подобных организаций должны придерживаться планового календаря и проходить регулярные профилактические прививки. Представители заведений общественного питания должны в обязательном порядке проходить прививание против гепатита А и дизентерии за 30 дней до начала массового мероприятия. Помимо этого от таких работников должны требовать прививку в осенний и зимний сезон от гриппа.
Роспотребнадзор призывает также не забывать за прохождение флюорографии, чтобы исключить вероятность контакта больного туберкулезом человека со здоровыми людьми.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30