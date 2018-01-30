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Роспотребнадзор составил новые санитарные правила и нормы для массовых мероприятий
Сотрудники Роспотребнадзора составили новый проект с санитарными нормами и правилами, которых нужно придерживаться при проведении массовых мероприятий.

Роспотребнадзор составил новые санитарные правила и нормы для массовых мероприятий


Таким образом, организаторы мероприятий, которые занимаются поиском жилья, предоставлением питания, предоставлением услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, должны обязательно заботиться о своевременной иммунизации всех сотрудников.

Сотрудники подобных организаций должны придерживаться планового календаря и проходить регулярные профилактические прививки. Представители заведений общественного питания должны в обязательном порядке проходить прививание против гепатита А и дизентерии за 30 дней до начала массового мероприятия. Помимо этого от таких работников должны требовать прививку в осенний и зимний сезон от гриппа.

Роспотребнадзор призывает также не забывать за прохождение флюорографии, чтобы исключить вероятность контакта больного туберкулезом человека со здоровыми людьми.
Общество / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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