Роспотребнадзор составил новые санитарные правила и нормы для массовых мероприятий

Таким образом, организаторы мероприятий, которые занимаются поиском жилья, предоставлением питания, предоставлением услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, должны обязательно заботиться о своевременной иммунизации всех сотрудников.Сотрудники подобных организаций должны придерживаться планового календаря и проходить регулярные профилактические прививки. Представители заведений общественного питания должны в обязательном порядке проходить прививание против гепатита А и дизентерии за 30 дней до начала массового мероприятия. Помимо этого от таких работников должны требовать прививку в осенний и зимний сезон от гриппа.Роспотребнадзор призывает также не забывать за прохождение флюорографии, чтобы исключить вероятность контакта больного туберкулезом человека со здоровыми людьми.