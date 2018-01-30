В Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России
Партия «Фламандский интерес» составила резолюцию о том, чтобы снять с России экономические санкции. По словам лидера объединения Филиппа Девинтера, документ уже подан в палату представителей федерального парламента Бельгии.
Ранее Девинтер уже заявлял о том, что подобные санкции не соответствуют нормам международного права, поэтому их нужно отменить. Он считает, что именно из-за таких экономических запретов бельгийские компании теряют на экспорте около 1,5 миллиарда евро.
Напомним, что экономические санкции против России в ЕС ввели после начала кризиса на Украине в 2014 году. Таким образом, лидеры членов Европейского союза попытались обязать правительство РФ выполнять Минские соглашения. В прошлом месяце руководство Евросоюза продлило действие санкций до 31 июля 2018 года.
Как бы там ни было, представители России постоянно опровергают заявления о том, что Москва причастна к событиям на Украине.
Ранее Девинтер уже заявлял о том, что подобные санкции не соответствуют нормам международного права, поэтому их нужно отменить. Он считает, что именно из-за таких экономических запретов бельгийские компании теряют на экспорте около 1,5 миллиарда евро.
Напомним, что экономические санкции против России в ЕС ввели после начала кризиса на Украине в 2014 году. Таким образом, лидеры членов Европейского союза попытались обязать правительство РФ выполнять Минские соглашения. В прошлом месяце руководство Евросоюза продлило действие санкций до 31 июля 2018 года.
Как бы там ни было, представители России постоянно опровергают заявления о том, что Москва причастна к событиям на Украине.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00