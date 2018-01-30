Клуб Дэвида Бекхэма из Майами получил прописку в MLS
Новый футбольный клуб из Майами, в создании которого принимал участие бывший английский футболист Дэвид Бекхэм, получил прописку в главную футбольную лигу Канады и США MLS.
В списке владельцев помимо Бекхэма также числятся и другие предприниматели. Таким образом, в скором времени у команды должен появиться новый стадион, который сможет вмещать около 25 тысяч человек. Бизнесмены намерены построить академию и тренировочный центр.
В свою очередь Бекхэм сказал, что местные болельщики будут всегда испытывать только гордость за свой новый клуб и каждое посещение матча для них станет особенным.
Отмечается, что на данный момент нет никаких данных касательно того, когда новый клуб начнет выступать в MLS. Некоторые эксперты считают, что для полной готовности команде необходимо еще около двух лет.
В списке владельцев помимо Бекхэма также числятся и другие предприниматели. Таким образом, в скором времени у команды должен появиться новый стадион, который сможет вмещать около 25 тысяч человек. Бизнесмены намерены построить академию и тренировочный центр.
В свою очередь Бекхэм сказал, что местные болельщики будут всегда испытывать только гордость за свой новый клуб и каждое посещение матча для них станет особенным.
Отмечается, что на данный момент нет никаких данных касательно того, когда новый клуб начнет выступать в MLS. Некоторые эксперты считают, что для полной готовности команде необходимо еще около двух лет.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30