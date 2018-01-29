Пенелопа Крус удостоилась премии «Сезар»

43-я церемония, на которой награждают победителей, будет проходить второго марта наступившего года, оповестили организаторы данного мероприятия.На главной страничке «Академии Сезар» в интернете можно увидеть публикацию, где написано, что Пенелопа Крус будет удостоена этой награды.Карьера артистки началась в 1991 году, когда она начала активно принимать участие в различных проектах. За все время исполнительница снялась в большинстве хороших фильмах. А в 2009 году она стала единственным претендентом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».Заветную статуэтку знаменитость получила за кинороль в фильме «Вики Кристина Барселона» американского кинорежиссера Вуди Аллена.Французская награда «Сезар» вручается с 1976 года. Конечный список претендентов и участников церемонии на победу организаторы опубликуют 30 января.Награждение будет проводиться в концертном зале Pleyel.