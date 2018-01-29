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Пенелопа Крус удостоилась премии «Сезар»
Актриса Пенелопа Крус получит подобие «Оскара» - французскую награду «Сезар», именно эту почетную премию решили присудить знаменитости.

Пенелопа Крус удостоилась премии «Сезар»


43-я церемония, на которой награждают победителей, будет проходить второго марта наступившего года, оповестили организаторы данного мероприятия.

На главной страничке «Академии Сезар» в интернете можно увидеть публикацию, где написано, что Пенелопа Крус будет удостоена этой награды.

Карьера артистки началась в 1991 году, когда она начала активно принимать участие в различных проектах. За все время исполнительница снялась в большинстве хороших фильмах. А в 2009 году она стала единственным претендентом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Заветную статуэтку знаменитость получила за кинороль в фильме «Вики Кристина Барселона» американского кинорежиссера Вуди Аллена.

Французская награда «Сезар» вручается с 1976 года. Конечный список претендентов и участников церемонии на победу организаторы опубликуют 30 января.

Награждение будет проводиться в концертном зале Pleyel.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:30
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