Максима Галкина раскритиковали за видео с Лизой в норковой шубе
Пользователи Сети осудили Максима Галкина и Аллу Пугачеву за стремление прививать детям любовь к роскоши с ранних лет. Поводом для критики стало видео, в котором 4-летняя дочь певицы и юмориста Лиза отправляется в театр в норковой шубе.
Недавно Максим Галкин опубликовал в личном аккаунте Instagram видеоролик, в котором показал, как посетил с сыном Гарри и дочерью Лизой детский спектакль.
Фолловеры обратили внимание на то, что маленькая Лиза одета в норковую шубу. Многим показалась, что такая одежда не подходит для 4-летнего ребенка.
Пользователи Сети в комментариях высказали мнение, что покупать столь дорогие вещи детям ни к чему и в магазинах сейчас огромный выбор красивой одежды из искусственного меха. Также они считают, что можно заменить неуместную шубу на теплый и практичный пуховик.
Поклонники переживают, что такими покупками Галкин и Пугачева прививают детям любовь к роскоши.
Недавно Максим Галкин опубликовал в личном аккаунте Instagram видеоролик, в котором показал, как посетил с сыном Гарри и дочерью Лизой детский спектакль.
Фолловеры обратили внимание на то, что маленькая Лиза одета в норковую шубу. Многим показалась, что такая одежда не подходит для 4-летнего ребенка.
Пользователи Сети в комментариях высказали мнение, что покупать столь дорогие вещи детям ни к чему и в магазинах сейчас огромный выбор красивой одежды из искусственного меха. Также они считают, что можно заменить неуместную шубу на теплый и практичный пуховик.
Поклонники переживают, что такими покупками Галкин и Пугачева прививают детям любовь к роскоши.