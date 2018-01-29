Максима Галкина раскритиковали за видео с Лизой в норковой шубе

Недавно Максим Галкин опубликовал в личном аккаунте Instagram видеоролик, в котором показал, как посетил с сыном Гарри и дочерью Лизой детский спектакль.Фолловеры обратили внимание на то, что маленькая Лиза одета в норковую шубу. Многим показалась, что такая одежда не подходит для 4-летнего ребенка.Пользователи Сети в комментариях высказали мнение, что покупать столь дорогие вещи детям ни к чему и в магазинах сейчас огромный выбор красивой одежды из искусственного меха. Также они считают, что можно заменить неуместную шубу на теплый и практичный пуховик.Поклонники переживают, что такими покупками Галкин и Пугачева прививают детям любовь к роскоши.