Елена Подкаминская тайно вышла замуж за отца своей младшей дочери

Елена Подкаминская, 38-летняя звезда сериала «Кухня», наотрез отказывается что-либо рассказывать о своей личной жизни. СМИ утверждают, что ее возлюбленным и отцом ее младшей дочери Евы является бизнесмен Денис Гущин. Актриса никак не комментирует эту информацию.Подкаминская всего лишь заявила ранее, что ее избранник - человек не публичный и не хочет вместе с ней посещать светские мероприятия.Елене даже удалось скрыть от фолловеров информацию о том, что она вышла замуж некоторое время назад. На днях помощница Елены подтвердила, что артистка больше не является «свободной женщиной».Особо наблюдательные поклонники актрисы рассмотрели на некоторых фото Подкаминской обручальное кольцо.