Елена Подкаминская тайно вышла замуж за отца своей младшей дочери
Актриса Елена Подкаминская, которая стала летом прошлого года во второй раз мамой, до сих пор скрывает свои отношения с отцом своей младшей дочери. Но помощница актрисы на днях сообщила, что Подкаминская уже давно тайно вышла замуж.
Елена Подкаминская, 38-летняя звезда сериала «Кухня», наотрез отказывается что-либо рассказывать о своей личной жизни. СМИ утверждают, что ее возлюбленным и отцом ее младшей дочери Евы является бизнесмен Денис Гущин. Актриса никак не комментирует эту информацию.
Подкаминская всего лишь заявила ранее, что ее избранник - человек не публичный и не хочет вместе с ней посещать светские мероприятия.
Елене даже удалось скрыть от фолловеров информацию о том, что она вышла замуж некоторое время назад. На днях помощница Елены подтвердила, что артистка больше не является «свободной женщиной».
Особо наблюдательные поклонники актрисы рассмотрели на некоторых фото Подкаминской обручальное кольцо.
Елена Подкаминская, 38-летняя звезда сериала «Кухня», наотрез отказывается что-либо рассказывать о своей личной жизни. СМИ утверждают, что ее возлюбленным и отцом ее младшей дочери Евы является бизнесмен Денис Гущин. Актриса никак не комментирует эту информацию.
Подкаминская всего лишь заявила ранее, что ее избранник - человек не публичный и не хочет вместе с ней посещать светские мероприятия.
Елене даже удалось скрыть от фолловеров информацию о том, что она вышла замуж некоторое время назад. На днях помощница Елены подтвердила, что артистка больше не является «свободной женщиной».
Особо наблюдательные поклонники актрисы рассмотрели на некоторых фото Подкаминской обручальное кольцо.