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Анна Якунина высказалась об экстриме
Анна Якунина решила порассуждать на тему экстрима, высказать свое мнение и выслушать пользователей соцсети.

Анна Якунина высказалась об экстриме


Психологи отмечают, что экстрим может помочь освободиться от агрессии, которая накопилась. А также приумножает психологические и физические возможности.

Организм устроен так, что при опасности мы способны на многое в отличие от спокойного состояния. Сначала появляется адреналин, затем вырабатываются эндорфины, а после пережитого стресса наступает ощущение счастья.

Раньше девушку называли «Аня - риск», поскольку она была сумасшедшей, любила высокую скорость и все то, что имеет отношение к экстриму и риску. Но постепенно у девушек этот огонек со временем угасает, так как приходит озарение того, что ты будущая мама и хранительница семейного очага.

И все же риск, по мнению Якуниной, у представителей сильной половины заложен в генах еще с древних времен. И сейчас они вынуждены воплощать это чувство на работе или на дорогах.

А в довершении знаменитость поинтересовалась, каким экстремальным видом спорта увлекаются ее подписчики, а также как его можно обойти стороной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:40
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