Анна Якунина высказалась об экстриме

Психологи отмечают, что экстрим может помочь освободиться от агрессии, которая накопилась. А также приумножает психологические и физические возможности.Организм устроен так, что при опасности мы способны на многое в отличие от спокойного состояния. Сначала появляется адреналин, затем вырабатываются эндорфины, а после пережитого стресса наступает ощущение счастья.Раньше девушку называли «Аня - риск», поскольку она была сумасшедшей, любила высокую скорость и все то, что имеет отношение к экстриму и риску. Но постепенно у девушек этот огонек со временем угасает, так как приходит озарение того, что ты будущая мама и хранительница семейного очага.И все же риск, по мнению Якуниной, у представителей сильной половины заложен в генах еще с древних времен. И сейчас они вынуждены воплощать это чувство на работе или на дорогах.А в довершении знаменитость поинтересовалась, каким экстремальным видом спорта увлекаются ее подписчики, а также как его можно обойти стороной.