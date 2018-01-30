Съемки фильма «Веном» с Томом Харди закончены

На фото видно, что Харди сидит в гримерной с вполне довольным лицом. К фотографии актер добавил текст, в котором было написано «Wrapped life back bye»Стоит отметить, что работа над фильмом об антигерое из вселенной комиксов Marvel началась еще в середине осени прошлого года. Все действия в картине будут разворачиваться в мире нового Человека-паука, а Том Харди сыграет фотографа Эдди Брока.В съемках также приняли участие такие актеры как Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Вуди Харрельсон и Риз Ахмед. Режиссурой занимался Рубен Фляйшер.Скорее всего, что первый трейлер поклонники кинокомиксов смогут увидеть уже будущей весной.