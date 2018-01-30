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Съемки фильма «Веном» с Томом Харди закончены
Съемки фильма «Веном», главную роль в котором играет актер Том Харди, закончились. По этому случаю Харди выложил соответствующую фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.

Съемки фильма «Веном» с Томом Харди закончены


На фото видно, что Харди сидит в гримерной с вполне довольным лицом. К фотографии актер добавил текст, в котором было написано «Wrapped life back bye»

Стоит отметить, что работа над фильмом об антигерое из вселенной комиксов Marvel началась еще в середине осени прошлого года. Все действия в картине будут разворачиваться в мире нового Человека-паука, а Том Харди сыграет фотографа Эдди Брока.

Съемки фильма «Веном» с Томом Харди закончены


В съемках также приняли участие такие актеры как Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Вуди Харрельсон и Риз Ахмед. Режиссурой занимался Рубен Фляйшер.

Скорее всего, что первый трейлер поклонники кинокомиксов смогут увидеть уже будущей весной.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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