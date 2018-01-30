В России появятся бюджетные смартфоны от бренда Pixelphone
На территории России в скором времени стартуют продажи мобильных устройств от бренда Pixelphone. Таким образом, первым в продажу должен попасть бюджетный смартфон Pixelphone M1.
На данный момент известно, что Pixelphone M1 получил полноразмерный дисплей с соотношением сторон 18:9. Также стоит отметить, что устройство должно получить операционную систему Android 7.0 Nougat, но без всяких добавлений в виде программных оболочек.
Отмечается, что новинка будет иметь довольно приятный дизайн, поэтому пользователям девайс должен понравиться. Тем не менее, пока что стоимость и дата начала продаж не сообщается. Несмотря на это, разработчики утверждают, что цена смартфона будет ниже 10 тысяч рублей.
Через неделю бренд откроет прием предзаказов.
На данный момент известно, что Pixelphone M1 получил полноразмерный дисплей с соотношением сторон 18:9. Также стоит отметить, что устройство должно получить операционную систему Android 7.0 Nougat, но без всяких добавлений в виде программных оболочек.
Отмечается, что новинка будет иметь довольно приятный дизайн, поэтому пользователям девайс должен понравиться. Тем не менее, пока что стоимость и дата начала продаж не сообщается. Несмотря на это, разработчики утверждают, что цена смартфона будет ниже 10 тысяч рублей.
Через неделю бренд откроет прием предзаказов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00