В России появятся бюджетные смартфоны от бренда Pixelphone

На данный момент известно, что Pixelphone M1 получил полноразмерный дисплей с соотношением сторон 18:9. Также стоит отметить, что устройство должно получить операционную систему Android 7.0 Nougat, но без всяких добавлений в виде программных оболочек.Отмечается, что новинка будет иметь довольно приятный дизайн, поэтому пользователям девайс должен понравиться. Тем не менее, пока что стоимость и дата начала продаж не сообщается. Несмотря на это, разработчики утверждают, что цена смартфона будет ниже 10 тысяч рублей.Через неделю бренд откроет прием предзаказов.