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В России появятся бюджетные смартфоны от бренда Pixelphone
На территории России в скором времени стартуют продажи мобильных устройств от бренда Pixelphone. Таким образом, первым в продажу должен попасть бюджетный смартфон Pixelphone M1.

В России появятся бюджетные смартфоны от бренда Pixelphone


На данный момент известно, что Pixelphone M1 получил полноразмерный дисплей с соотношением сторон 18:9. Также стоит отметить, что устройство должно получить операционную систему Android 7.0 Nougat, но без всяких добавлений в виде программных оболочек.

Отмечается, что новинка будет иметь довольно приятный дизайн, поэтому пользователям девайс должен понравиться. Тем не менее, пока что стоимость и дата начала продаж не сообщается. Несмотря на это, разработчики утверждают, что цена смартфона будет ниже 10 тысяч рублей.
Через неделю бренд откроет прием предзаказов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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