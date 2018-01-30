Дана Борисова в своем новом видеоролике случайно показала грудь
Дана Борисова опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором случайно показала грудь. Подписчики телеведущей сочли ролик странным, впрочем, как и само поведение Борисовой.
Стоит напомнить, что недавно известная телеведущая Дана Борисова решила переснять видеоролик в Instagram, потому как пользователи заподозрили ее в употреблении наркотических веществ. Видеофайл она удалила, опубликовав новый, в котором пыталась объясниться перед подписчиками и ответить на их вопросы.
Однако и в последнем ролике что-то пошло не так, а именно: махровый халат, который был одет на Борисовой, случайно распахнулся и открыл взору нагое тело телеведущей. Но та предпочла сделать вид, как-будь то ничего не произошло, и опубликовала пост в Instagram.
Подписчики не заставили себя ждать со словами критики в адрес знаменитости. В частности, их смутила ее «старая и обвисшая» грудь. Более того, многие подписчики решили, что Дана Борисова по-прежнему принимает наркотические вещества, ведь, на их взгляд, адекватный человек вряд ли позволил бы себе разместить подобное видео на всеобщее обозрение.
Стоит напомнить, что недавно известная телеведущая Дана Борисова решила переснять видеоролик в Instagram, потому как пользователи заподозрили ее в употреблении наркотических веществ. Видеофайл она удалила, опубликовав новый, в котором пыталась объясниться перед подписчиками и ответить на их вопросы.
Однако и в последнем ролике что-то пошло не так, а именно: махровый халат, который был одет на Борисовой, случайно распахнулся и открыл взору нагое тело телеведущей. Но та предпочла сделать вид, как-будь то ничего не произошло, и опубликовала пост в Instagram.
Подписчики не заставили себя ждать со словами критики в адрес знаменитости. В частности, их смутила ее «старая и обвисшая» грудь. Более того, многие подписчики решили, что Дана Борисова по-прежнему принимает наркотические вещества, ведь, на их взгляд, адекватный человек вряд ли позволил бы себе разместить подобное видео на всеобщее обозрение.