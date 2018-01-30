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Дана Борисова в своем новом видеоролике случайно показала грудь
Дана Борисова опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором случайно показала грудь. Подписчики телеведущей сочли ролик странным, впрочем, как и само поведение Борисовой.

Дана Борисова в своем новом видеоролике случайно показала грудь


Стоит напомнить, что недавно известная телеведущая Дана Борисова решила переснять видеоролик в Instagram, потому как пользователи заподозрили ее в употреблении наркотических веществ. Видеофайл она удалила, опубликовав новый, в котором пыталась объясниться перед подписчиками и ответить на их вопросы.

Однако и в последнем ролике что-то пошло не так, а именно: махровый халат, который был одет на Борисовой, случайно распахнулся и открыл взору нагое тело телеведущей. Но та предпочла сделать вид, как-будь то ничего не произошло, и опубликовала пост в Instagram.

Подписчики не заставили себя ждать со словами критики в адрес знаменитости. В частности, их смутила ее «старая и обвисшая» грудь. Более того, многие подписчики решили, что Дана Борисова по-прежнему принимает наркотические вещества, ведь, на их взгляд, адекватный человек вряд ли позволил бы себе разместить подобное видео на всеобщее обозрение.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
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