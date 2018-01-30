Microsoft отказалась от поддержки Windows 10 Mobile

Данная новость попала в СМИ после того как один из представителей руководства Microsoft, Брэндон Леблан, заявил об этом нововведении на своей странице в социальной сети Twitter. Как бы там ни было, но ранее уже появлялась подобная информация. Так в американской корпорации уже сообщали, что осенний пакет обновлений Windows 10 Fall Creators Update будет последним для программной платформы Windows 10 Mobile и на этом поддержка системы закончится.До этого Microsoft регулярно выпускала крупные пакеты данных для Windows 10 Anniversary, Creators Update и Fall Creators Update. Теперь же разработка всех тестовых сборок будет остановлена, а пользователи подобных мобильных платформ могут в лучшем случае рассчитывать на новые пакеты безопасности.