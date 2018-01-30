АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018

Vivo Xplay7 – первый в мире смартфон, оснащенный 10 Гб ОЗУ
В скором времени на рынок может поступить очередное новшество от компании Vivo. Так китайский производитель собирается выпустить смартфон Vivo Xplay7, который первым в мире получит 10 Гб оперативной памяти.

Vivo Xplay7 – первый в мире смартфон, оснащенный 10 Гб ОЗУ


Недавно появились первые данные о будущих технических характеристиках этого устройства. Известно, что Vivo Xplay7 будет обладать полноэкранным дисплеем с разрешением картинки 4К. Помимо качественного экрана девайс получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 845, а к нему добавят 10 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной памяти. В дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев, а все внутренности будет защищать металлический дисплей. Также Xplay7 похвастается сдвоенной основной камерой.

Стоит отметить, что модуль основной камеры предложит пользователю возможность 4-кратного приближения, а также эффект размытия заднего плана. В устройстве появится Face Unlock для разблокировки системы посредством сканирования лица.

Цена новинки пока неизвестна.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Елену Хромину пора посадить
Елена Яковлева была в восторге от сибирского борща
Сергей Лазарев поделился видеороликом, на котором
Поклонники Евгения Плющенко были обижены надписью
Под Тюменью появилась река с красной водой
В Россию в 2018 году Toyota привезёт новые
Просмотреть все новости