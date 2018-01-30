Vivo Xplay7 – первый в мире смартфон, оснащенный 10 Гб ОЗУ
В скором времени на рынок может поступить очередное новшество от компании Vivo. Так китайский производитель собирается выпустить смартфон Vivo Xplay7, который первым в мире получит 10 Гб оперативной памяти.
Недавно появились первые данные о будущих технических характеристиках этого устройства. Известно, что Vivo Xplay7 будет обладать полноэкранным дисплеем с разрешением картинки 4К. Помимо качественного экрана девайс получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 845, а к нему добавят 10 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной памяти. В дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев, а все внутренности будет защищать металлический дисплей. Также Xplay7 похвастается сдвоенной основной камерой.
Стоит отметить, что модуль основной камеры предложит пользователю возможность 4-кратного приближения, а также эффект размытия заднего плана. В устройстве появится Face Unlock для разблокировки системы посредством сканирования лица.
Цена новинки пока неизвестна.
Недавно появились первые данные о будущих технических характеристиках этого устройства. Известно, что Vivo Xplay7 будет обладать полноэкранным дисплеем с разрешением картинки 4К. Помимо качественного экрана девайс получит производительный процессор Qualcomm Snapdragon 845, а к нему добавят 10 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной памяти. В дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев, а все внутренности будет защищать металлический дисплей. Также Xplay7 похвастается сдвоенной основной камерой.
Стоит отметить, что модуль основной камеры предложит пользователю возможность 4-кратного приближения, а также эффект размытия заднего плана. В устройстве появится Face Unlock для разблокировки системы посредством сканирования лица.
Цена новинки пока неизвестна.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00