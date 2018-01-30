Названы сроки запуска российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»
Юрий Ковалев, который руководит научной программой «Радиоастрон», рассказал том, когда может быть запущена российская орбитальная обсерватория под названием «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»). Таким образом, по словам специалиста, ее могут отправить в космос в конце текущего или в начале следующего года.
Стоит отметить, что устройством, которое предложит данный проект, будет изучаться наша Вселенная в гамма-диапазоне и диапазоне рентгеновских излучений. Ожидается, что «Спектр-МГ» будет выведен в космос ракетой-носителем «Протон-М». Обсерватория должна попасть в точку Лагранжа L2, где уравновешиваются гравитационные поля Земли и Луны.
Примечательно, что ранее планировалось вывести аппарат в заданную точку еще четыре года назад. Тем не менее, по определенным причинам запуск откладывали, поэтому теперь все ждут либо конца 2018, либо начало 2019 года.
Стоит отметить, что устройством, которое предложит данный проект, будет изучаться наша Вселенная в гамма-диапазоне и диапазоне рентгеновских излучений. Ожидается, что «Спектр-МГ» будет выведен в космос ракетой-носителем «Протон-М». Обсерватория должна попасть в точку Лагранжа L2, где уравновешиваются гравитационные поля Земли и Луны.
Примечательно, что ранее планировалось вывести аппарат в заданную точку еще четыре года назад. Тем не менее, по определенным причинам запуск откладывали, поэтому теперь все ждут либо конца 2018, либо начало 2019 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00