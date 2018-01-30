Названы сроки запуска российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»

Стоит отметить, что устройством, которое предложит данный проект, будет изучаться наша Вселенная в гамма-диапазоне и диапазоне рентгеновских излучений. Ожидается, что «Спектр-МГ» будет выведен в космос ракетой-носителем «Протон-М». Обсерватория должна попасть в точку Лагранжа L2, где уравновешиваются гравитационные поля Земли и Луны.Примечательно, что ранее планировалось вывести аппарат в заданную точку еще четыре года назад. Тем не менее, по определенным причинам запуск откладывали, поэтому теперь все ждут либо конца 2018, либо начало 2019 года.