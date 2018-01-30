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Названы сроки запуска российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»
Юрий Ковалев, который руководит научной программой «Радиоастрон», рассказал том, когда может быть запущена российская орбитальная обсерватория под названием «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»). Таким образом, по словам специалиста, ее могут отправить в космос в конце текущего или в начале следующего года.

Названы сроки запуска российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»


Стоит отметить, что устройством, которое предложит данный проект, будет изучаться наша Вселенная в гамма-диапазоне и диапазоне рентгеновских излучений. Ожидается, что «Спектр-МГ» будет выведен в космос ракетой-носителем «Протон-М». Обсерватория должна попасть в точку Лагранжа L2, где уравновешиваются гравитационные поля Земли и Луны.

Примечательно, что ранее планировалось вывести аппарат в заданную точку еще четыре года назад. Тем не менее, по определенным причинам запуск откладывали, поэтому теперь все ждут либо конца 2018, либо начало 2019 года.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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