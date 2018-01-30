В Tesla рассказали о возможности перейти в собственность корпорации Apple

В последнее время прибыль Apple все увеличивается, корпорация уже представляет лидера цифрового рынка, за всю историю его существования. В подобной ситуация находится и руководство Tesla, которому удалось увеличить капитализацию примерно в 12 раз, начиная с самого момента основания. Многими аналитиками уже рассматривались вопросы, связанные с возможностью соединения двух компаний.С подобным вопросом и решили обратиться журналисты к Илону Маску, основателю Tesla. Собеседник не стал отказываться от возможности подобного развития событий, причем пояснил, что сам он не против, если у компании Apple появится интерес в отношении покупки их предприятий. По мнению Маска, это может принести значительную выгоду, ведь получение купертиновцами современных аккумуляторов для своих гаджетов, в последующем обернется хорошей прибылью. В то же время и Tesla может получить доступ к передовым разработкам программного обеспечения, для применения в своих беспилотных электромобилях.