Сара Джессика Паркер испытала особые чувства от Санкт-Петербурга и Москвы

В частности, актриса призналась, что рядом с российскими поклонниками она чувствовала себя спокойно и хорошо. По словам Паркер, ни в одной из стран мира ей не дарили подарков за автограф. В России же актрисе презентовал памятный подарок каждый из желающих получить автограф от звезды. Об этом Сара Джессика Паркер рассказала корреспонденту «Известий».Из полученных презентов звезда кино отметила матрешку, балалайку, кружевной воротник, книги, теплую шаль, косынку и даже балетные пуанты.Паркер также призналась, что роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Любовь в большом городе» она получила отчасти за озвучивание советского мультфильма «Золушка».