Сара Джессика Паркер испытала особые чувства от Санкт-Петербурга и Москвы
Известная американская актриса Сара Джессика Паркер посетила в минувшем году Москву и Санкт-Петербург в рамках презентации собственного парфюмерного бренда Паркер, посвященного России. Звезда сериала «Секс в большом городе» поделилась впечатлениями от визита двух российских городов, объяснив, что испытала особые чувства от посещения.
В частности, актриса призналась, что рядом с российскими поклонниками она чувствовала себя спокойно и хорошо. По словам Паркер, ни в одной из стран мира ей не дарили подарков за автограф. В России же актрисе презентовал памятный подарок каждый из желающих получить автограф от звезды. Об этом Сара Джессика Паркер рассказала корреспонденту «Известий».
Из полученных презентов звезда кино отметила матрешку, балалайку, кружевной воротник, книги, теплую шаль, косынку и даже балетные пуанты.
Паркер также призналась, что роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Любовь в большом городе» она получила отчасти за озвучивание советского мультфильма «Золушка».
В частности, актриса призналась, что рядом с российскими поклонниками она чувствовала себя спокойно и хорошо. По словам Паркер, ни в одной из стран мира ей не дарили подарков за автограф. В России же актрисе презентовал памятный подарок каждый из желающих получить автограф от звезды. Об этом Сара Джессика Паркер рассказала корреспонденту «Известий».
Из полученных презентов звезда кино отметила матрешку, балалайку, кружевной воротник, книги, теплую шаль, косынку и даже балетные пуанты.
Паркер также призналась, что роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Любовь в большом городе» она получила отчасти за озвучивание советского мультфильма «Золушка».