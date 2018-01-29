Facebook сделает чатбота, который будет болтать с пользователем ни о чем»
Разработчики компании Facebook собираются сделать чатбота, который смог бы общаться с пользователями даже на беспредметные темы. В американской корпорации говорят, что это довольно сложная задача и для такого проекта программистам нужно будет создать практически личность.
Стоит отметить, что обычные чатботы, которые должны были отвечать на вопросы по конкретным действиям пользователей, были изобретены еще в 1960-х годах. Это был бот ELIZA. Тем не менее, сейчас для создания более масштабного проекта Facebook придется разобраться в особенностях обычной болтовни, чтобы как-то создать нужный алгоритм.
Интересно, что новая технология была названа как Persona-Chat. Она предусматривает тот факт, что системе дали некую биографию, чтобы он мог завести разговор с пользователем первым.
Отмечается, что данная программа уже тестировалась на площадке Amazon Mechanical Turk, где люди находят недочеты в работе ИИ, а также занимаются его обучением. Пока что нынешняя версия является не такой последовательной и свободной в общении.
Стоит отметить, что обычные чатботы, которые должны были отвечать на вопросы по конкретным действиям пользователей, были изобретены еще в 1960-х годах. Это был бот ELIZA. Тем не менее, сейчас для создания более масштабного проекта Facebook придется разобраться в особенностях обычной болтовни, чтобы как-то создать нужный алгоритм.
Интересно, что новая технология была названа как Persona-Chat. Она предусматривает тот факт, что системе дали некую биографию, чтобы он мог завести разговор с пользователем первым.
Отмечается, что данная программа уже тестировалась на площадке Amazon Mechanical Turk, где люди находят недочеты в работе ИИ, а также занимаются его обучением. Пока что нынешняя версия является не такой последовательной и свободной в общении.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10