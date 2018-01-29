Facebook сделает чатбота, который будет болтать с пользователем ни о чем»

Стоит отметить, что обычные чатботы, которые должны были отвечать на вопросы по конкретным действиям пользователей, были изобретены еще в 1960-х годах. Это был бот ELIZA. Тем не менее, сейчас для создания более масштабного проекта Facebook придется разобраться в особенностях обычной болтовни, чтобы как-то создать нужный алгоритм.Интересно, что новая технология была названа как Persona-Chat. Она предусматривает тот факт, что системе дали некую биографию, чтобы он мог завести разговор с пользователем первым.Отмечается, что данная программа уже тестировалась на площадке Amazon Mechanical Turk, где люди находят недочеты в работе ИИ, а также занимаются его обучением. Пока что нынешняя версия является не такой последовательной и свободной в общении.