День рождения Екатерины Волковой длился шесть дней

Фанаты Волковой прекрасно помнят, что их любимице недавно исполнилось 36 лет. В этом году у артистки был самый длительный праздник за все годы, хотя в ее сторону до сих пор адресуются поздравления и всевозможные пожелания.Катя поделилась с подписчиками, что в этом году праздник она отмечала дома с близкими и родными, на работе с коллегами и, конечно же, с любимыми друзьями. Впервые в жизни день рождения длился шесть дней, практически неделю.Где бы ни появлялась киноактриса, ей везде дарили цветы и подарки, среди которых были сумки и косметика. Девушка отметила, что это было очень мило. А всех своих гостей Волкова угощала тортами.А еще очередным и безумно приятным подарком было то, что к работе Екатерина подключилась со 2 января, и до 8 января она принимала участие в спектакле. Знаменитость надеется, что это хороший знак и весь наступивший год она проведет в работе.Катя поблагодарила всех своих друзей, написав, что они у нее самые лучшие и преданные.