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День рождения Екатерины Волковой длился шесть дней
Как призналась сама киноактриса, этот день рождения побил все рекорды по длительности, он затянулся практически на целую неделю.

День рождения Екатерины Волковой длился шесть дней


Фанаты Волковой прекрасно помнят, что их любимице недавно исполнилось 36 лет. В этом году у артистки был самый длительный праздник за все годы, хотя в ее сторону до сих пор адресуются поздравления и всевозможные пожелания.

Катя поделилась с подписчиками, что в этом году праздник она отмечала дома с близкими и родными, на работе с коллегами и, конечно же, с любимыми друзьями. Впервые в жизни день рождения длился шесть дней, практически неделю.

Где бы ни появлялась киноактриса, ей везде дарили цветы и подарки, среди которых были сумки и косметика. Девушка отметила, что это было очень мило. А всех своих гостей Волкова угощала тортами.

А еще очередным и безумно приятным подарком было то, что к работе Екатерина подключилась со 2 января, и до 8 января она принимала участие в спектакле. Знаменитость надеется, что это хороший знак и весь наступивший год она проведет в работе.

Катя поблагодарила всех своих друзей, написав, что они у нее самые лучшие и преданные.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:30
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