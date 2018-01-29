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В Украине наблюдается нехватка продовольствия
Совет Безопасности ООН совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной продовольственной программой опубликовали отчет, в котором указано, что 16 стран столкнулись с проблемой нехватки продовольствия. В этом списке также находится и Украина.

В Украине наблюдается нехватка продовольствия


Так в отчете вышеперечисленных организаций помимо Украины вспоминаются Гвинея-Бисау, Республика Гаити, Бурунди, Афганистан, Судан, Центральноафриканская республика, Южный Судан, Мали, Ливан Сирия, Сомали, Ирак, Йемен, Либерия и Демократическая Республика Конго.
Отмечается, что главной проблемой, которая приводит к нехватке продовольствия, являются вооруженные конфликты. Таким образом, в ООН подчеркнули важность принятия гуманитарных мер.

Самой проблемной страной в этом плане является Йемен, где около 17 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольственных товаров. Похожая ситуация сейчас в Южном Судане, Ливане и Сирии.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:20
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