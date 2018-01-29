Мэрил Стрип планирует зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака

На днях стало известно, что известная голливудская актриса Мэрил Стрип намерена подать заявку в ведомство по товарным знакам и патентам США.Лауреат кинопремии «Оскар» попросила предоставить монополию на право пользования имени «Мэрил Стрип» в автограф-сессиях, в рамках развлекательных услуг, а также киносайтах.Данная подача заявления актрисе обошлась в 275 американских долларов.Стоит напомнить, что в нынешнем году Мэрил Стрип попала в список претенденток на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».