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Мэрил Стрип планирует зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака
Актриса Мэрил Стрип планирует зарегистрировать собственное имя в качестве товарного знака. Данную информацию в понедельник сообщил TMZ.

Мэрил Стрип планирует зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака


На днях стало известно, что известная голливудская актриса Мэрил Стрип намерена подать заявку в ведомство по товарным знакам и патентам США.

Лауреат кинопремии «Оскар» попросила предоставить монополию на право пользования имени «Мэрил Стрип» в автограф-сессиях, в рамках развлекательных услуг, а также киносайтах.

Данная подача заявления актрисе обошлась в 275 американских долларов.

Стоит напомнить, что в нынешнем году Мэрил Стрип попала в список претенденток на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:10
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