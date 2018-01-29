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Катя Жужа с большим животом спровоцировала слухи о своей беременности
Катя Жужа, известная по участию в популярном телевизионном шоу "Дом-2", опубликовала новую фотографию в своём микробоге, спровоцировав волну слухов о её возможной беременности.

Подписчики обратили внимание, что живот брюнетки выглядит заметно округлившимся. Кроме того, Катя сообщила, что постоянно хочет есть, и это также заставляет людей увериться в своих предположениях.

Катя Жужа с большим животом спровоцировала слухи о своей беременности

"После массажа мне хочется есть. На самом деле, мне все время хочется есть вне зависимости от того, нахожусь я на отдыхе или нет", - разоткровенничалась Жужа.

Телезвезда, заметив волнения в стане подписчиков, решила успокоить народ, объяснив, что просто любит покушать, отсюда как раз и большой живот.

В пользу версии о беременности Жужи, как считают подписчики, выступает тот факт, что сейчас девушка состоит в отношениях с мужчиной, на которого возлагает большие надежды. Как рассказывала сама Катя, именно из-за своего парня она решила оставить престижную работу в телешоу "Дом-2": молодой человек начал возмущаться продолжительным отсутствием Кати дома из-за постоянных съёмок. В итоге телезвезда решила, что для неё важнее семейное благополучие, чем карьера.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:09
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