NASA пребывает на пути к созданию ультра-стабильного телескопа для поиска внеземной жизни

Бабак Саиф и Ли Фейнберг из Центра космических полетов Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, впервые продемонстрировали, что могут динамически обнаруживать искажения субатомного или пикометрового изменения, что намного меньше, чем атом, через пятифутовое сегментированное зеркальце телескопа и его опорную структуру. Сотрудничая с Перри Гринфилдом из Научного космического института, расположенного в Балтиморе, команда теперь планирует использовать инструмент следующего поколения и тепловую испытательную камеру для дальнейшего уточнения своих измерений.Чтобы найти внеземную жизнь, обсерваториям придется собирать и фокусировать достаточно света, чтобы отличить свет планеты от света его более яркой родительской звезды, а затем рассекать его, чтобы дифференцировать такие химические сигнатуры в атмосфере, как кислород и метан. Для подобной работы требуется суперстабильная обсерватория, оптические компоненты которой движутся или искажаются не более чем на 12 пикометров, что составляет примерно одну десятую размера атома водорода.На сегодняшний день NASA пока еще не построила обсерваторию с такими требованиями к стабильности, но пребывает на пути к этому.