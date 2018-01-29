Геймер перепрофилировал Steam Link в полноценный игровой аркадный автомат

Первоначальная задумка изобретателя, заключалась в применении устройство на базе платы Raspberry Pi , так называемого - RetroPie. После приобретения на распродаже за пять долларов приставки Steam Link, выбор был сделан, после чего началась самостоятельная и увлекательная проектировка деталей корпуса.Как отмечено изданием Life, в конструкции всех элементов модели, геймер использовал МДФ, сооружая детали будущего устройства, используя возможности станка с программным управлением. Итог превзошел все ожидания, получился прототип полноценного аркадного игрового автомата.