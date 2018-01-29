Геймер перепрофилировал Steam Link в полноценный игровой аркадный автомат
Пользователем, зарегистрированным под псевдонимом Inferno156 на известном фотохостинге - Imgur, найдена новая возможность практического применения Steam Link. Энтузиаст соорудил для себя из указанной приставки, аркадный игровой автомат. Причем сделано все так, чтобы применять творение боле и менее комфортабельно, для удобства присутствуют даже подстаканники.
Первоначальная задумка изобретателя, заключалась в применении устройство на базе платы Raspberry Pi , так называемого - RetroPie. После приобретения на распродаже за пять долларов приставки Steam Link, выбор был сделан, после чего началась самостоятельная и увлекательная проектировка деталей корпуса.
Как отмечено изданием Life, в конструкции всех элементов модели, геймер использовал МДФ, сооружая детали будущего устройства, используя возможности станка с программным управлением. Итог превзошел все ожидания, получился прототип полноценного аркадного игрового автомата.
Первоначальная задумка изобретателя, заключалась в применении устройство на базе платы Raspberry Pi , так называемого - RetroPie. После приобретения на распродаже за пять долларов приставки Steam Link, выбор был сделан, после чего началась самостоятельная и увлекательная проектировка деталей корпуса.
Как отмечено изданием Life, в конструкции всех элементов модели, геймер использовал МДФ, сооружая детали будущего устройства, используя возможности станка с программным управлением. Итог превзошел все ожидания, получился прототип полноценного аркадного игрового автомата.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:00