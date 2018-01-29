Ольга Бузова решилась купить собственное жильё

Всё это время звезда российского шоу-бизнеса не обременяла себя думами, так как одинока и детей у неё нет, поэтому проживание на съёмной квартире её вполне устраивало.32-летняя знаменитость как-то рассказала, что для своих близких не жалеет ничего, поэтому первым делом она решила приобрести квартиру для своей матери. Недвижимость располагается в самом центре Санкт-Петербурга, откуда мама Ольги может быстро и легко добираться до работы.Теперь, когда вопрос с квартирой для матери решён, Бузова успокоилась и может наконец заняться собой. Скорее всего, недвижимость будет приобретена на территории Подмосковья. Кроме того, звезда скандальной телестройки думает об усадьбе в солнечной Испании, куда бы она могла время от времени ездить со своими родными и друзьями отдыхать.