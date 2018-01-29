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Ольга Бузова решилась купить собственное жильё
Ведущая скандального телешоу "Дом-2" и поп-исполнительница Ольга Бузова заявила, что чувствует готовность обзавестись собственным жильём.

Всё это время звезда российского шоу-бизнеса не обременяла себя думами, так как одинока и детей у неё нет, поэтому проживание на съёмной квартире её вполне устраивало.

Ольга Бузова решилась купить собственное жильё

32-летняя знаменитость как-то рассказала, что для своих близких не жалеет ничего, поэтому первым делом она решила приобрести квартиру для своей матери. Недвижимость располагается в самом центре Санкт-Петербурга, откуда мама Ольги может быстро и легко добираться до работы.

Теперь, когда вопрос с квартирой для матери решён, Бузова успокоилась и может наконец заняться собой. Скорее всего, недвижимость будет приобретена на территории Подмосковья. Кроме того, звезда скандальной телестройки думает об усадьбе в солнечной Испании, куда бы она могла время от времени ездить со своими родными и друзьями отдыхать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:01
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