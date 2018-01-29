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Иосиф Пригожин поделился фотоснимком с Валерией из семейного архива
Популярный продюсер Иосиф Пригожин выставил на всеобщий обзор фотоснимок со своей любимой женой Валерией из семейного архива.

Иосиф Пригожин поделился фотоснимком с Валерией из семейного архива


Эта фотография появилась на официальной страничке Пригожина в интернете. А снимок он решил подписать так: «Указываю путь любимой. @valeriya #валерия худенький я такой на этом фото».

На фотоснимке влюбленная пара смотрится очень гармонично и счастливо. Иосиф с Валерией совершенно не смотрят в кадр, но от внимательных пользователей не скрылся факт того, что супруги выглядят жизнерадостно.

Фанатам безумно понравилось это фото, на котором они подметили, что Пригожин действительно был значительно худее, а Валерия практически не поменялась, разве что прическа другая.

Семейная пара Иосифа Пригожина и Валерии считается одной из достаточно крепких пар российского шоу бизнеса. Они начинали работать вместе, но постепенно их союз перерос в романтические отношения.

У знаменитостей за плечами остались неудачные браки, в которых у певицы и продюсера есть дети.

Это фото мгновенно облетело весь интернет и сумело собрать большое количество лайков и приятных комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:01
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