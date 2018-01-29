Иосиф Пригожин поделился фотоснимком с Валерией из семейного архива

Эта фотография появилась на официальной страничке Пригожина в интернете. А снимок он решил подписать так: «Указываю путь любимой. @valeriya #валерия худенький я такой на этом фото».На фотоснимке влюбленная пара смотрится очень гармонично и счастливо. Иосиф с Валерией совершенно не смотрят в кадр, но от внимательных пользователей не скрылся факт того, что супруги выглядят жизнерадостно.Фанатам безумно понравилось это фото, на котором они подметили, что Пригожин действительно был значительно худее, а Валерия практически не поменялась, разве что прическа другая.Семейная пара Иосифа Пригожина и Валерии считается одной из достаточно крепких пар российского шоу бизнеса. Они начинали работать вместе, но постепенно их союз перерос в романтические отношения.У знаменитостей за плечами остались неудачные браки, в которых у певицы и продюсера есть дети.Это фото мгновенно облетело весь интернет и сумело собрать большое количество лайков и приятных комментариев.