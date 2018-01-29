Россия вложит полмиллиарда рублей в развитие киберспорта в государстве

Представители Фонда развития интернет-инициатив Российской Федерации рассказали, что в развитие отечественного киберспорта собираются вложить около полумиллиарда рублей. Как стало известно, данную инвестицию проведут частями в течении полутра лет. На сегодняшний день запустили первые совместные проекты, которые подразумевают быстрорастущую организацию киберспорта в СНГ М19. Имеются данные, что уже началась программа, предусматривающая ускорение развития бизнеса современных стартапов сферы IT. Нужно заметить, что каждая компания данной сферы сможет взять участие в конкурсе, а также суммарно выиграть около пяти миллионов рублей.Все желающие могут до 28 февраля текущего года подать заявку на участие. Все компании до седьмого июня смогут подготовиться к началу отбора.