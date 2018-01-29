Экс-звезда "Дома-2" Елена Степунина, у которой обнаружили рак, собирается на работу

Ещё совсем недавно сильно расстроившаяся из-за неутешительного диагноза Елена просила денег у подписчиков, так как её средств не совсем хватало для лечения, а также с грустью отмечала, что не может порадовать ни себя, ни родных, ни поклонников хорошими новостями от врачей, но теперь жизнь девушки повёрнута в более положительное русло. Экс-жительница телестроки ТНТ более не хочет рассуждать о своём заболевании, чувствует себя нормально и готовится заняться маникюром.Перед Новым годом, напомним, Степунина сообщила об окончании курса химиотерапии. Теперь девушка будет следить за собой и следовать советам докторов амбулаторно, и при этом сидеть со сложенными руками она не желает. На работу Елена выйдет уже 1 февраля.Подробностями о своём состоянии Елена пока не делится, но уверяет, что работа в салоне её здоровью не навредит. Поклонники телезвезды уверены, что их кумир чувствует себя намного лучше и надеются, что брюнетка больше не попадёт в больницу.