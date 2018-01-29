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Экс-звезда "Дома-2" Елена Степунина, у которой обнаружили рак, собирается на работу
Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина, которая какое-то время лечилась от рака, но теперь чувствует себя лучше, заявила, что собирается увлечься работой и постарается забыть о проблемах.

Ещё совсем недавно сильно расстроившаяся из-за неутешительного диагноза Елена просила денег у подписчиков, так как её средств не совсем хватало для лечения, а также с грустью отмечала, что не может порадовать ни себя, ни родных, ни поклонников хорошими новостями от врачей, но теперь жизнь девушки повёрнута в более положительное русло. Экс-жительница телестроки ТНТ более не хочет рассуждать о своём заболевании, чувствует себя нормально и готовится заняться маникюром.

Экс-звезда "Дома-2" Елена Степунина, у которой обнаружили рак, собирается на работу

Перед Новым годом, напомним, Степунина сообщила об окончании курса химиотерапии. Теперь девушка будет следить за собой и следовать советам докторов амбулаторно, и при этом сидеть со сложенными руками она не желает. На работу Елена выйдет уже 1 февраля.

Подробностями о своём состоянии Елена пока не делится, но уверяет, что работа в салоне её здоровью не навредит. Поклонники телезвезды уверены, что их кумир чувствует себя намного лучше и надеются, что брюнетка больше не попадёт в больницу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:55
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