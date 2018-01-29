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Ученые открыли метод создания имплантов из минерала кальция
Представители Чикагского университета разработали новый метод, который позволяет создавать специальные чешуйки из кальция. Ученые уверены, что в будущем эта технология пригодится для создания имплантов костям и суставам.

Ученые открыли метод создания имплантов из минерала кальция


Так специалисты при создании новой технологии обратили внимание на ящериц и рыб, которые покрыты специальной чешуей. Она позволяет им быть гибкими, а также поддерживает их тело и защищает от некоторых внешних факторов. Таким образом, сейчас чикагские ученые уже частично решили подобную задачу.

Сообщается, что для создания чешуек из кальцита был также применен силикон. Этот материал не взаимодействует с тканями человеческого организма, поэтому кальцит измельчили и внедрили в силиконовую структуру. В итоге получилась мягкая конструкция снаружи и твердая внутри. Тем не менее, конечный материал отличается прочностью и гибкостью.

Особенностью является то, что из силикона остается торчать один конец кальцита, чтобы его можно было присоединить к кости или суставу, а затем он глубже врастает в костную ткань.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:40
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