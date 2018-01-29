Ученые открыли метод создания имплантов из минерала кальция

Так специалисты при создании новой технологии обратили внимание на ящериц и рыб, которые покрыты специальной чешуей. Она позволяет им быть гибкими, а также поддерживает их тело и защищает от некоторых внешних факторов. Таким образом, сейчас чикагские ученые уже частично решили подобную задачу.Сообщается, что для создания чешуек из кальцита был также применен силикон. Этот материал не взаимодействует с тканями человеческого организма, поэтому кальцит измельчили и внедрили в силиконовую структуру. В итоге получилась мягкая конструкция снаружи и твердая внутри. Тем не менее, конечный материал отличается прочностью и гибкостью.Особенностью является то, что из силикона остается торчать один конец кальцита, чтобы его можно было присоединить к кости или суставу, а затем он глубже врастает в костную ткань.