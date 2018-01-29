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Российскими специалистами разработаны дроны-спасатели в условиях Арктики
Роботизированную систему для спасательных работ в Арктике намерены разработать российские специалисты. Работу построят на возможностях специализированных дронов. Как планируют организаторы, уже в 2021 году в МЧС поступят первые аппараты под управлением ИИ.

Отечественными экспертами, представляющими ЦНИИ РТК, выбрано направление по созданию комплексов синхронизированных групп наземных и воздушных беспилотных аппаратов, возможности которых можно реализовать для помощи полярникам на доступной территории Арктики. На 2021 год намечено первое появление роботов-спасателей на ледниках. Для определения нуждающихся в помощи людей, дронам не требуется оператор, они самостоятельно могут вывести в назначенное безопасное место людей.
Российскими специалистами разработаны дроны-спасатели в условиях Арктики


Для отряда уже определили состав из воздушных разведчиков и прототипов амфибий. На своем борту, одним роботом, может транспортироваться до двадцати пассажиров. При необходимости перемещения дронов на дальние расстояния, их доставлять будут с помощью самолетов, пилотируемых так же без человека, ведь многофункциональные девайсы выдержат десантирование любой жесткости, с доступного воздушного транспорта.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:20
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