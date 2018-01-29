Ольга Бузова собирается ответить взаимностью мужчине

Телеведущая достаточно настрадалась, после разрыва с Дмитрием Тарасовым, а также долгое время уверяла всех, что мужчины вышли из ее доверия. Но как оказалось, это далеко не так и в жизни девушки появился настойчивый поклонник, который превратил ее квартиру в оранжерею.У девушки на данный момент целая армия поклонников. В этот список входит Роман Гриценко – молодой парень, неизвестный бизнесмен, который заваливает девушку розами и Тимур Батрутдинов – с которым красотка провела прекрасный отпуск.Девушка трогательно сообщила, что за ней на данный момент ухаживает мужчина, и она хочет ответить взаимностью ему. Ведь боль притупилась, а ее сердце открыто к переменам в личной жизни.По заверениям исполнительницы, главным ценным качеством в мужчине она считает чувство юмора. В связи с чем, поклонники очень надеются, что Ольга и Тимур продолжат свое близкое общение здесь, в Москве.