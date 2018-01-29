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Лера Фрост и Захар Саленко поразили поклонников эротической фотосессией
Экс-участники телешоу "Дом-2" Захар Саленко и Лера Фрост решили показать настоящую страсть, приняв участие в эротической фотосессии.

Чтобы удивить поклонников, молодые люди облачились в сексуальное белье и постарались не стесняться фотографа, когда позировали. В итоге получилась весьма зажигательная работа, которая понравилась многим интернет-пользователям.

Лера Фрост и Захар Саленко поразили поклонников эротической фотосессией

"Дом-2" Лера и Захар покинули уже давно, однако зрители про них не забыли, так же как и само телешоу. Поэтому проектный журнал решил организовать для парочки красочную фотосессию.

Как и полагается, кроме самой фотосессии, экс-участники скандальной телестройки дали большое интервью, в котором рассказали, что после ухода из проекта их отношения укрепились. Все помнят, как молодые люди ругались и дрались в периметре, но теперь всё совершенно по-другому.

Стоит отметить, что Лилия Четрару, ещё одна звезда скандальной телестройки, рассказала, что Саленко и Фрост обманывают народ, говоря о том, что больше не ругаются и не дерутся. Дело в том, что уроженка Молдавии отмечала Новый год в компании данной парочки, став свидетельницей крупной ссоры.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:29
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